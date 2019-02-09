На севере Индии 39 человек умерли из-за отравления некачественным алкоголем

Новости мира: В Индии около 40 человек умерли от отравления суррогатом.

Тридцать девять человек скончались на севере Индии, и более двух десятков других заболели после употребления суррогатного спиртного напитка, содержащего токсичный метанол. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

По данным полиции, было два отдельных случая отравления. 26 человек погибли в штате Уттар-Прадеш, в 306 км к востоку от столицы Нью-Дели, а еще 13 человек погибли в соседнем штате Уттаракханд.

В полиции отметили, что жертвы употребляли алкоголь во время застолья.

Полиция арестовала восемь подозреваемых в кустарном производстве напитков, а местные власти отстранили 35 чиновников, включая 12 полицейских.

В Индии часто умирают от алкоголя, изготовленного кустарно. Он является дешевым и часто содержит химические вещества, такие как пестициды.