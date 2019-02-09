Семь человек погибло в результате схода лавины в Индии

Новости мира: В результате схода лавины в Индии 7 человек погибли.

В индийских Гималаях произошло схождение снежной лавины, семь человек погибли. Об этом сообщает агентство Anadolu.

“Полиция в пятницу обнаружила тела семи из десяти человек, которые пропали без вести после того, как лавина сошла на полицейский пост в южной части штата Кашмир”, - говорится в сообщении.

Подтверждая количество погибших, спасатели сказали, что они могут найти как минимум еще одного погибшего человека.

“Спасатели пытаются приложить все усилия, чтобы добраться до места происшествия. Сильный ветер и скопление снега затрудняют поиски», - заявили в местной полиции.

Напоминаем, мощные снегопады в некоторых странах Европы и связанная с ним непогода за последние 10 дней забрала жизни по меньшей мере 21 человека. По данным агентства Associated Press, в пятницу погибли по меньшей мере еще четыре человека.