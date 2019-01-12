Небывалые снегопады и холода в Европе за 10 дней унесли жизни 21 человека

Новости мира: За последние 10 дней в результате мощных снегопадов, накрывших ряд стран Европы уже погибли не менее 21 человек.

Мощные снегопады в некоторых странах Европы и связанная с ним непогода за последние 10 дней забрала жизни по меньшей мере 21 человека. По данным агентства Associated Press, в пятницу погибли по меньшей мере еще четыре человека.

Болгарский Красный Крест сообщил о гибели двух сноубордистов под лавиной, сошедшей в горах Пирин в юго-западной Болгарии.

В Германии накануне погиб водитель снегоочистительного транспортного средства в следствие того, как его машина перевернулась в ледяную реку.

А в Албании работник электроэнергетической службы умер от инфаркта во время ремонта поврежденных линий электропередач. Более того, в Швейцарии снежная лавина сошла на отель, три человека пострадали.

Напомним, Германию и Австрию накрыли крупнейшие за последние 20 лет снегопады, которые привели к сходу лавин и серьезным перебоям движения транспорта в последние несколько дней, но в пятницу ситуация улучшилась.

Однако, авиакомпании отменили около 120 рейсов в аэропорту Франкфурта и 90 в аэропорту Мюнхена.

Линии электропередачи повреждены снегом - 4500 домов остались без электричества. Австрия ожидает выпадения еще полметра снега до выходных. Сотни водителей провели среду в своих машинах на юге Германии - снежная буря заставила их остановиться в дороге. Аэропорты Мюнхена и Франкфурта отменяли рейсы из-за снегопада.