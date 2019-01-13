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Осторожно, лавины: Трое немецких туристов погибли в горах Австрии

Осторожно, лавины: Трое немецких туристов погибли в горах Австрии
13:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Тела троих немецких лыжников обнаружили в горах неподалеку от австрийского курорта Лех, четвертый пропал без вести.

На западе Австрии в результате схода лавины в районе городка Лех (федеральная земля Форарльберг) погибли трое горнолыжников из Германии, еще один считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает Австрийское агентство печати" (АРА).

"Сход лавины в местечке Лех в Форарльберге, в субботу повлекло гибель по меньшей мере трех человек. Как сообщила полиция в воскресенье, лавина накрыла четырех горнолыжников из Германии в районе закрытого участка маршрута Langer Zug. Трех из них нашли мертвыми, четвертый все еще считается пропавшим без вести", - говорится в сообщении.

Европа в снегу: в Альпах - новые предупреждения о сходе лавин

Погибшие мужчины – 32, 36 и 57 лет, все из Верхней Швабии, пропавший 28-летний спортсмен также происхождением - с юга Германии. Все мужчины были опытными лыжниками, с собой имели все необходимое снаряжение, в т.ч. на случай чрезвычайных ситуаций.

Высокая лавинная опасность сохраняется на западе и севере австрийских Альп.

Напомним, за последние 10 дней в результате мощных снегопадов, накрывших ряд стран Европы уже погибли не менее 21 человек.

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Германия, Альпы, Австрия, Горы, Форарльберг.
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