Скачать
Суббота, 12.01.2019
В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
На юге Украины община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины
На юге Украины община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины
Зозуля спас Альбасете от поражения (Видео)
Зозуля спас Альбасете от поражения (Видео)
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом

Европа в снегу: в Альпах - новые предупреждения о сходе лавин

Европа в снегу: в Альпах - новые предупреждения о сходе лавин
21:42 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В европейских странах непогода продолжается уже более недели.

Части Австрии и Германии получили новые предупреждения о сходе лавин на фоне ожидаемого восстановления сильных снегопадов в регионе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В субботу сильные ветры вернули снег в Австрию после небольшого пятничного затишья. Прогнозируют, что снег не прекратит идти и в воскресенье.

В последние дни сильный снег остановил привычный ритм жизни в некоторых частях Европы, изолируя горные села, нарушая движение транспорта и сбрасывая снежные лавины.

В течение последних 10 дней по всему континенту было зафиксировано по меньшей мере 21 смертельный случай, связанный с погодными условиями.

Небывалые снегопады и холода в Европе за 10 дней унесли жизни 21 человека

Новая волна снега означает, что лавины могут внезапно начать сходить на высоте даже ниже, чем 2 тысячи метров над уровнем моря.

В Альпах чрезвычайные службы объявили высокий уровень лавинной опасности, однако в некоторых местах в субботу он был снижен, в том числе на территории Германии.

В южной Германии в субботу сотрудники соответствующих служб, воспользовавшись перерывом в ненастье, пытались очистить от снега крыши и дороги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Альпы, Снег, Горы, Лавины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 января 2019: все знаки Зодиака
02 ПриватБанк приостановит операции с картами
03 Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019
04 Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
05 Лучшие смс поздравления со Старым Новым годом 2019, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
Взрыв в центре Парижа: среди пострадавших - украинец
Взрыв в Париже: среди пострадавших - украинец
ПриватБанк приостановит операции с картами
ПриватБанк приостановит операции с картами
Медики рассказали, как правильно пищу после тренировок
Медики рассказали, как правильно пищу после тренировок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь