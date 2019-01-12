Европа в снегу: в Альпах - новые предупреждения о сходе лавин

Новости мира: В европейских странах непогода продолжается уже более недели.

Части Австрии и Германии получили новые предупреждения о сходе лавин на фоне ожидаемого восстановления сильных снегопадов в регионе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В субботу сильные ветры вернули снег в Австрию после небольшого пятничного затишья. Прогнозируют, что снег не прекратит идти и в воскресенье.

В последние дни сильный снег остановил привычный ритм жизни в некоторых частях Европы, изолируя горные села, нарушая движение транспорта и сбрасывая снежные лавины.

В течение последних 10 дней по всему континенту было зафиксировано по меньшей мере 21 смертельный случай, связанный с погодными условиями.

Новая волна снега означает, что лавины могут внезапно начать сходить на высоте даже ниже, чем 2 тысячи метров над уровнем моря.

В Альпах чрезвычайные службы объявили высокий уровень лавинной опасности, однако в некоторых местах в субботу он был снижен, в том числе на территории Германии.

В южной Германии в субботу сотрудники соответствующих служб, воспользовавшись перерывом в ненастье, пытались очистить от снега крыши и дороги.