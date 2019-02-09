Японию засыпало снегом: Многие авиарейсы отменены

Новости мира: Снегопады в Японии спровоцировали массовую отмену авиарейсов.

Более ста рейсов отменены из-за снегопадов в регионе Канто в Японии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Xinhua.

"Под влиянием сильного похолодания и низкого атмосферного давления в регионе Канто в Японии в субботу прошли снегопады, в результате чего были отменены более ста авиарейсов", - пишет издание.

По поступившей информации, снегопады тяжело сказались на транспорте в регионе. Кроме отмены сотни рейсов в аэропортах Нарита и Ханэда, непогода также повлекла за собой задержку многих рейсов. В регионе Канто было приостановлено движение по некоторым участкам железных дорог, а по другим маршрутам - понижена скорость движения поездов и сокращено количество рейсов.

Снежный покров наблюдается в префектурах Тиба и Ибараки, и даже в центре Токио впервые этой зимой выпал слой снега. Снегопады также повлияли на дорожный транспорт в этих районах.

По прогнозу Японского метеорологического агентства, в воскресенье в регионе Канто пройдут снегопады, в некоторых горных районах за сутки выпадет 15 сантиметров снега.