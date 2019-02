В Индию прибыли американские вертолеты

В Индию прибыли четыре американских военно-транспортных вертолета Boeing CH-47F Chinook.

Об этом сообщает NDTV.

По данным телеканала, они прибыли в порт Мундра в штате Гуджарат, позже их переправят в Чандигарх.

VISUALS: The first four CH-47F (I) Chinooks of the a#IndianAirForce being off-loaded at the Mundra Port in Gujarat.

These CH-47F (I) Chinooks will be formally inducted into IAF later this year.

The 126 Helicopter Flight (Featherweights) are likely to be the first Chinook Unit. pic.twitter.com/3p32IJpuD1

— Delhi Defence Review (@delhidefence) 10 февраля 2019 г.