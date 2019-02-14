Пунктуальность полетов авиакомпаний КНР достигла нового рекорда за 8 лет

Новости мира: Пунктуальность полетов китайских авиакомпаний в 2018 году достигла 80,13%, это рекордный уровень за последние 8 лет.

Согласно данным Главного управления гражданской авиации КНР, пунктуальность полетов авиакомпаний в Китае за 2018 год достигла рекордного уровня за последние восемь лет - 80,13%.

Сообщается, что такие результаты стране удалось достичь благодаря запуску управлением специальной кампании по улучшению качества обслуживания и управления отраслью гражданской авиации. По данным агентства "Синьхуа", она помогла 225 млн пассажиров сэкономить 18,75 млн часов.

По информации, в 2018 году доля вылетов по расписанию увеличилась до 82,51% по сравнению с 73,62% в 2017 году. При этом задержка рейсов в среднем составляла 15 минут против 24 минут. Управление планирует и дальше продолжать работу над улучшением показателей пунктуальности в аэропортах, качества обслуживания при продаже билетов, доступности WiFi на рейсах и обработке жалоб.

На сегодняшний день Китай является вторым по величине рынком гражданской авиации в мире после США. По данным, в 2018 году воздушным транспортом было перевезено 610 млн пассажиров. Запланировано, что в 2019 году этот показатель достигнет 680 млн человек. В соответствии с прогнозом Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2024-2025 гг. рынок пассажирских авиаперевозок КНР станет крупнейшим в мире, к 2037 году он достигнет 1,6 млрд человек.