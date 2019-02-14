Скачать
Четверг, 14.02.2019
Суд востановил Супрун в должности
Суд востановил Супрун в должности
Выборы 2019: в президентской гонке лидируют три кандидата
Выборы 2019: в президентской гонке лидируют три кандидата
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене
Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене

Пунктуальность полетов авиакомпаний КНР достигла нового рекорда за 8 лет

Пунктуальность полетов авиакомпаний КНР достигла нового рекорда за 8 лет
14:43 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина

Новости мира: Пунктуальность полетов китайских авиакомпаний в 2018 году достигла 80,13%, это рекордный уровень за последние 8 лет.

Согласно данным Главного управления гражданской авиации КНР, пунктуальность полетов авиакомпаний в Китае за 2018 год достигла рекордного уровня за последние восемь лет - 80,13%.

Сообщается, что такие результаты стране удалось достичь благодаря запуску управлением специальной кампании по улучшению качества обслуживания и управления отраслью гражданской авиации. По данным агентства "Синьхуа", она помогла 225 млн пассажиров сэкономить 18,75 млн часов.

По информации, в 2018 году  доля вылетов по расписанию увеличилась до 82,51% по сравнению с 73,62% в 2017 году. При этом задержка рейсов в среднем составляла 15 минут против 24 минут. Управление планирует и дальше  продолжать работу над улучшением показателей пунктуальности в аэропортах, качества обслуживания при продаже билетов, доступности WiFi на рейсах и обработке жалоб. 

Китайский Новый год: как встречают 4717 в Китае

На сегодняшний день Китай является вторым по величине рынком гражданской авиации в мире после США. По данным, в 2018 году  воздушным транспортом было перевезено 610 млн пассажиров. Запланировано, что в 2019 году этот показатель достигнет 680 млн человек. В соответствии с прогнозом Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2024-2025 гг. рынок пассажирских авиаперевозок КНР станет крупнейшим в мире, к 2037 году он достигнет 1,6 млрд человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Авиакомпании, Пунктуальность, Запуск, Управление, Рекордный уровень, Улучшение качества обслуживания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
05 Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Энергоатом&quot; и &quot;Турбоатом&quot; подпишут контракт на полмиллиарда
"Энергоатом" и "Турбоатом" подпишут контракт на полмиллиарда
В Днепропетровской области танкисты и разведчики провели боевые стрельбы: фото
Танкисты и разведчики провели боевые стрельбы: фото
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм от болезней
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм от болезней
В сети появилось архивное фото принцессы Дианы с сыновьями
В сети появилось архивное фото принцессы Дианы с сыновьями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь