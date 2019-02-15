В Казахстане задержали украинскую правозащитницу

Новости мира: В городе Астане, полиция задержала украинскую правозащитницу Людмилу Волошину.

В Казахстане украинскую правозащитницу Людмилу Волошину задержали за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает местный портал NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Астаны.

"В ходе проводимого в городе Астане с 11 по 15 февраля оперативно-профилактических мероприятий (ОПМ) "Мигрант" было выявлено, что гражданка Украины Волошина Людмила, прибывшая в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствующую цели въезда. Тем самым нарушила требования статьи 517 КоАП РК", - заявили в департаменте полиции Астаны.

Сообщается, что в отношении украинки Волошиной составлен админпротокол, который направлен для рассмотрения в Специализированный межрайонный административный суд Астаны. В то же время информации о причине задержания в Казахстане еще одного украинского правозащитника - Валерия Явтушенко, пока нет.

Как сообщалось, в статье 517 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях (нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) предусматривается, в частности, наказание в виде штрафа либо административное выдворение за пределы Казахстана.

Правозащитник, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталия Панченко ранее в четверг заявила о задержании в столице Казахстана Астане двух украинских правозащитников - Людмилы Волошиной и Валерия Явтушенко.