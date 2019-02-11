Казахстан проведет перепись населения в 2020 году

Министерство нацэкономики республики Казахстан намерено провести перепись населения в начале 2020 года.

В Казахстане национальная перепись населения намечена на февраль-март 2020 года, сообщил в понедельник Комитет по статистике министерства нацэкономики республики.

"Учитывая ряд организационных и инструктивных моментов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи, принято решение о проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в начале 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В соответствии с законодательством Казахстана и постановлением правительства "О правилах и сроках проведения национальных переписей", для обеспечения сопоставимости сроков проведения переписей населения с очередными мировыми раундами, а также с учетом международных рекомендации (ЕЭК ООН), в Казахстане переписи населения проводятся не реже одного раза в десять лет.

Для проведения переписи предпочтительны сроки с октября 2019 года по октябрь 2020 года для соблюдения 10-летнего периода между переписями.

Данный период обеспечивает максимальные шансы на наиболее успешное проведение переписи с точки зрения охвата населения и качества собираемых данных. В этой связи в 2020 году наиболее приемлемыми сроками проведения переписи являются февраль-март, отмечается в сообщении.

В настоящее время проект постановления правительства "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году" находится на стадии согласования с госорганами, аккредитованными организациями, НПП "Атамекен", а также размещен в свободном доступе для обсуждения на сайте Миннацэкономики.

В случае согласования и принятия проекта постановления, проведение национальной переписи населения планируется с 5 февраля по 5 марта 2020 года.