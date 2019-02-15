Великая Китайская стена превратилась в гигантскую горку: видео

Новости мира: В Китае туристы с трудом могли взобраться по главной достопримечательности страны, Великой китайской стены из-за обледенения брусчатки в пешеходных зонах.

В Китае крупнейший памятник архитектуры - Великая Китайская стена - стала труднодоступной для посетителей из-за того, что полностью обледенела.

Из-за погодных условий на брусчатке в пешеходных зонах образовалась гололедица. В связи с этим, туристы с трудом удерживаются на ногах на постоянных спусках и подъемах.

Чтобы взобраться, посетители вынуждены крепко держаться за поручни, но многие все равно съезжают по льду вниз, сталкиваются друг с другом, а некоторые продолжают ползти вверх на четвереньках. Однако, на кадрах видео видно, что некоторые туристы намеренно, ради веселья съезжали вниз по склонам стены.

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