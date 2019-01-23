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Редкостное явление: в Канаде замерз Ниагарский водопад

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Редкостное явление: в Канаде замерз Ниагарский водопад
14:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Канаде из-за аномальных морозов в нескольких местах замерз Ниагарский водопад.

Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов в Канаде и северных районах США.

Но аномальный холод не отпугнул посетителей, которые охотно постят фотографии и сравнивают себя с персонажами мультфильма "Холодное сердце", пишет Би-би-си.

Из-за зимнего шторма столбики термометров опускались до минус 25-30 градусов Цельсия. Водопад замерз в нескольких местах.

Такой вид на Ниагарский водопад с канадской стороны опубликован в "Инстаграм"-канале nbcsandiego.

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Фотограф Скотт Хини как и многие другие специально отправился в Торонто для зимней съемки всемирно известного водопада. И вид скованной льдом Ниагары его не разочаровал. "(...) Я считаю, вполне уместным будет сказать, что зима - самое лучше время для посещения Ниагары", - признается фотограф.

Ниагарский водопад - комплекс водопадов на реке Ниагаре, отделяет штат Нью-Йорк от провинции Онтарио.

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Канада, Морозы, Ниагарский водопад.
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