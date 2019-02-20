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В Японии разбился истребитель, оба пилота живы

В Японии разбился истребитель, оба пилота живы
09:23 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: 112 Украина

Новости мира: В Японии в районе префектуры Ямагути во время учебного полета разбился истребитель F-2, ранее пропавший с радаров.

В Японии во время летной подготовки разбился истребитель F-2, экипаж из двух человек уцелел и был спасен. Об этом заявили в Министерстве обороны страны, сообщает NHK.

"Истребитель F-2 разбился у берегов западной Японии, экипаж из двух человек был спасен", - говорится в сообщении.

Авиадиспетчеры потеряли связь с истребителем утром в среду, когда тот совершал тренировочные полеты у побережья префектуры Ямагути. Спасательный вертолет обнаружил членов экипажа на спасательном плоту в море.

Поиск самого истребителя продолжается.

Истребитель F-16 потерпел крушение в США

Как отметили в Минобороны, в море было обнаружено нефтяное пятно, которое мог оставить самолет. Причины крушения расследуются.

Ранее вблизи японского острова Окинава потерпел крушение истребитель F-15 ВВС США, пилот успел катапультироваться.

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Япония, Истребитель, Ямагути, F-2.
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