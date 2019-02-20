Ким Чен Ын заменил ведущих дипломатов и чиновников перед встречей с Трампом

Новости мира: Перед встречей с Дональдом Трампом лидер Северной Кореи заменил ведущих дипломатов и чиновников, служивших его отцу и деду.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил изменить состав своей дипломатической миссии накануне второго саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в Южной Корее.

“Ветеранов северокорейской дипломатии отстранили от участия в ядерных переговорах накануне второго саммита с Соединенными Штатами, поскольку недавние дипломатические провалы и обвинения в шпионаже подорвали доверие лидера Ким Чен Ына”, - сообщили южнокорейские чиновники и эксперты.

Ким Чен Ын заменил многих ведущих дипломатов и чиновников, служивших его отцу и деду, новыми молодыми советниками накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме на следующей неделе.

“Это игра высокого руководства, многими дипломатами пренебрегают, поскольку они сталкиваются с жестоким внутренним соперничеством и вопросами по их идеологической верности, несмотря на их опыт работы в более богатых капиталистических странах", - сказал южнокорейский чиновник на условиях анонимности, учитывая болезненность вопроса.