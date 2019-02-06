Скачать
Среда, 06.02.2019
В среду страны НАТО подпишут протокол о вступлении Северной Македонии в альянс
В среду страны НАТО подпишут протокол о вступлении Северной Македонии в альянс
Трамп рассказал, когда он встретится с Ким Чен Ыном
Трамп рассказал, когда он встретится с Ким Чен Ыном
Гран-при Формулы-1 в Мексике может быть закрыт
Гран-при Формулы-1 в Мексике может быть закрыт
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках

Трамп рассказал, когда он встретится с Ким Чен Ыном

Трамп рассказал, когда он встретится с Ким Чен Ыном
05:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 27-28 февраля во Вьетнаме

Президент CША Дональд Трамп намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля во Вьетнаме, сообщает Politico.

По данным издания, об этом Д.Трамп заявил группе ведущих телевизионных новостей за несколько часов до своего ежегодного выступления перед конгрессом "О положении в стране".

Как заявили источники издания, знакомые с планами Д.Трампа, официально о предстоящей встрече президент США объявит во время своего выступления.

Трамп не консультировался с Центральным командованием о выводе войск из Сирии

"Это происходит. Он сказал, что собирается объявить об этом сегодня вечером", - сказал один из собеседников газеты.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вьетнам, Саммит, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины
02 Филарет продолжает руководство Киевской епархией
03 Медведчук назвал абсурдом и беспределом свое дело в ГПУ
04 Раде предлагают запретить наблюдателей из РФ на выборах в Украине
05 Мингарелли: ЕС является крупнейшим торговым партнером для Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко подала в суд на Гриценко: Требует 2,5 млн на нужды армии
Луценко подала в суд на Гриценко
Китай готов говорить с США о хакерских атаках
Китай готов говорить с США о хакерских атаках
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Причина депрессии может находиться в кишечнике
Причина депрессии может находиться в кишечнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь