В Китае мужчина с ножом накинулся на толпу, много раненых

Новости мира: В Китае в городе Цзянь мужчина с ножом напал на толпу, ранены 11 человек.

В китайском городе Цзянь в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу людей на улице. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в четверг, 21 февраля. В результате нападения ранения получили по меньшей мере 11 человек, в том числе дети.

Правоохранители уточняют, что всех пострадавших госпитализировали, а 33-летнего нападавшего задержали. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, тридцать девять человек скончались на севере Индии, и более двух десятков других заболели после употребления суррогатного спиртного напитка, содержащего токсичный метанол.