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Слишком яркий экран смартфона выжег глаз девушке из Тайваня

Слишком яркий экран смартфона выжег глаз девушке из Тайваня
16:46 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф

Новости мира: На Тайване у 27-летней девушки возникли серьезные проблемы со зрением из-за того, что на экране смартфона была установлена высокая яркость.

Жительница Тайваня по имени Чэнь из-за того, что на протяжении двух лет пользовалась смартфоном, на котором была установлена яркость на максимальном уровне, сильно повредила глаза.

Как пишет издание The Mirror, у девушки возникла сильная резь в глазах, которую она попыталась убрать самостоятельно с помощью капель для глаз. Но, по прошествии  нескольких месяцев ситуация еще больше усугубилась, боль усилилась, а белки Чэнь налились кровью. 

В итоге, 25-летняя девушка. которая работает секретаршей, обратилась к врачу. На приеме девушка узнала, что зрение левого глаза у нее упало на 60%, а правого - на 30%. Более того, на роговице правого глаза были обнаружены 500 микроотверстий. По словам врачей, глаза девушки выглядят так, будто их "испекли в микроволновой печи".

Врачи сообщили, что причиной таких травм стало то, что девушка длительное время  пользовалась максимальной яркостью экрана. К тому же, ее она не убирала ни в помещении, ни в полной темноте.

На сегодняшний день девушка принимает стероиды, которые врач назначил ей курсом и проводит восстановительные процедуры. Отмечается, что через некоторое время девушке стало лучше, но полностью обратить повреждения уже не удастся.

Ранее сообщалось, что США не смогут сотрудничать или обмениваться информацией со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies, ссылаясь на угрозу безопасности. Помпео сказал, что страны Европы и другие должны понять риски внедрения телекоммуникационного оборудования компании Huawei, и, когда это произойдет, они в конечном итоге откажутся использовать системы компании.

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Смартфон, Тайвань, Экран, Потеря зрения, Яркость, Пользование.
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