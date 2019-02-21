Слишком яркий экран смартфона выжег глаз девушке из Тайваня

Новости мира: На Тайване у 27-летней девушки возникли серьезные проблемы со зрением из-за того, что на экране смартфона была установлена высокая яркость.

Жительница Тайваня по имени Чэнь из-за того, что на протяжении двух лет пользовалась смартфоном, на котором была установлена яркость на максимальном уровне, сильно повредила глаза.

Как пишет издание The Mirror, у девушки возникла сильная резь в глазах, которую она попыталась убрать самостоятельно с помощью капель для глаз. Но, по прошествии нескольких месяцев ситуация еще больше усугубилась, боль усилилась, а белки Чэнь налились кровью.

В итоге, 25-летняя девушка. которая работает секретаршей, обратилась к врачу. На приеме девушка узнала, что зрение левого глаза у нее упало на 60%, а правого - на 30%. Более того, на роговице правого глаза были обнаружены 500 микроотверстий. По словам врачей, глаза девушки выглядят так, будто их "испекли в микроволновой печи".

Врачи сообщили, что причиной таких травм стало то, что девушка длительное время пользовалась максимальной яркостью экрана. К тому же, ее она не убирала ни в помещении, ни в полной темноте.

На сегодняшний день девушка принимает стероиды, которые врач назначил ей курсом и проводит восстановительные процедуры. Отмечается, что через некоторое время девушке стало лучше, но полностью обратить повреждения уже не удастся.

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