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США могут прекратить обмен информацией с рядом стран из-за Huawei

США могут прекратить обмен информацией с рядом стран из-за Huawei
15:59 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: США не будут сотрудничать со странами, которые используют системы Huawei.

Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг предупредил, что Соединенные Штаты не смогут сотрудничать или обмениваться информацией со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies, ссылаясь на угрозу безопасности.

Об этом пишет Reuters.

В интервью Fox Business Помпео сказал, что страны Европы и другие должны понять риски внедрения телекоммуникационного оборудования компании Huawei, и, когда это произойдет, они в конечном итоге откажутся использовать системы компании.

Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Япония, Чехия, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги) из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

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Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает. В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".

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Китай, Huawei, ZTE, Майк Помпео.
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