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Подготовка ко второму саммиту: Двойники Трампа и Ким Чен Ына уже встретились

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Подготовка ко второму саммиту: Двойники Трампа и Ким Чен Ына уже встретились
16:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Фейковые Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились во Вьетнаме

Говард Экс, австралийско-китайский подражатель северокорейского лидера Ким Чен Ына, и Рассел Уайт, который выдает себя за президента США Дональда Трампа, позировали для фотографий в отеле Metropole перед предстоящим саммитом Трампа-Кима в Ханое.

Ранее стало известно, что австралийский актер китайского происхождения Говард Экс, изображающий северокорейского лидера Ким Чен Ына, прибыл в Ханой в преддверии второго саммита США и КНДР.

Администрация президента США раскрыла детали встречи Трампа и Ким Чен Ына

Об этом Экс заявил порталу VN Express. Он не стал раскрывать своих планов, но пообещал, что его появление на публике будет ярким и неожиданным.

Сам Говард Экс называет своего персонажа "Ким Чен Ым". В июне прошлого года Говард также присутствовал в Сингапуре, когда состоялся первый саммит США-КНДР. Он рассказал, что таможня досматривала его багаж и допрашивала о его политических взглядах в течение двух часов.

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Вьетнам, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Говард Экс, Рассел Уайт.
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