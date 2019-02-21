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Администрация президента США раскрыла детали встречи Трампа и Ким Чен Ына

Администрация президента США раскрыла детали встречи Трампа и Ким Чен Ына
20:29 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп и Ким Чен Ын планируют личную встречу во Вьетнаме.

Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, встретятся один на один в рамках саммита во Вьетнаме, сообщает в четверг издание The Hill.

"По формату встреча будет похожа на ту, что вы видели 12 июня в Сингапуре", - приводит издание слова неназванного чиновника.

"У двух лидеров будет возможность увидеться один на один, пообедать и поучаствовать в расширенных встречах своих делегаций", - отметил чиновник.

При этом другой член администрации США уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, какие именно решения могут быть достигнуты на предстоящем саммите.

"Я не знаю, сделала ли Северная Корея выбор в пользу денуклеаризации. Однако мы занимаемся этим вопросом потому, что видим вероятность того, что КНДР встанет на путь отказа от ядерного оружия", - сказал чиновник.

Ким Чен Ын заменил ведущих дипломатов и чиновников перед встречей с Трампом

"Сейчас мы находимся в самом разгаре переговоров с Северной Кореей, и мне не хотелось бы характеризовать позиции, которых придерживается КНДР", - добавил он.

Ранее президент США Д.Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

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Вьетнам, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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