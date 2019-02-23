С монет и банкнот в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новости мира: Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об изменении дизайна банкнот и монет, исчезнут надписи на русском языке.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил указ, согласно которому с национальной валюты страны - тенге - исчезнут надписи на русском языке.

Отмечается, что теперь надписи на тенге будут только на государственном языке. Надписи на иностранных языках допускаются только "в дизайне инвестиционных и коллекционных монет". Ранее в дизайне банкнот и монет национальной валюты допускались надписи на казахском и русском языках.

Согласно новому указу в дизайне банкнот и монет используется одно или несколько из следующих изображений:

казахский орнамент или его составные части;

портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие Казахстана;

уникальные исторические, географические места и архитектурные памятники Казахстана или их фрагменты;

изображения, посвященные государственным и международным событиям и т. п.

Согласно Конституции Казахстана, статус государственного есть только у казахского языка. При этом, русский должен употребляться в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским.

МИД России отреагировал на введенный в действие указ: "Тема находится в сфере нашего пристального внимания, учитывая, что это одна из задач и функций МИД не только в контексте Казахстана, но и в принципе всего пространства, где проживают люди, для которых русский — родной язык".

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что намерен отправить в отставку правительство республики. Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач.

Глава государства пояснил, что инициированные им третья модернизация и "План нации - 100 конкретных шагов" были направлены на ускоренное проведение структурных реформ. Полная реализация пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли МСБ и снижению доли госсектора в экономике, "расчистке" банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе. Однако, "по многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не достигнуты".