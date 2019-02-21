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Назарбаев анонсировал отставку правительства Казахстана

Назарбаев анонсировал отставку правительства Казахстана
15:44 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира: Нурсултан Назарбаев объявил о скорой отставке правительства Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что намерен отправить в отставку правительство республики.

"Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны. (. . .) Считаю, что правительство должно уйти в отставку", - говорится в заявлении Н.Назарбаева, опубликованном на сайте главы государства.

"Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач", - сказал президент.

По словам Н.Назарбаева, социально-экономическая ситуация в стране в предыдущие годы была стабильной.

"Это - безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени", - отметил он.

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Глава государства пояснил, что инициированные им третья модернизация и "План нации - 100 конкретных шагов" были направлены на ускоренное проведение структурных реформ. Полная реализация пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли МСБ и снижению доли госсектора в экономике, "расчистке" банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе.

Однако, "по многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не достигнуты", сказал Н.Назарбаев.

"Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. Но правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет", - говорится в заявлении.

По словам президента, недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей глав региональных администраций (акимов) и министров.

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"Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена правительства и каждого акима. Два года назад мы провели конституционную реформу, и правительство вместе с акимами получили все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и отвечать за это", - сказал он.

"Приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления. Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью", - говорится в заявлении.

"На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать их проблемы, разъяснять проводимую работу и политику", - отметил Н.Назарбаев.

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Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Правительство Казахстана.
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