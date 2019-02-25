Император Акихито призвал японцев "открыться внешнему миру"

Новости мира: Император Японии призвал страну работать над отношениями с другими государствами.

Император Японии Акихито в ходе торжественной церемонии по случаю 30-летия его пребывания на троне призвал страну быть более открытой внешнему миру и работать над выстраиванием отношений с иностранными государствами, пишет в воскресенье The Japan Times.

"Будучи островным государством, Япония пользовалась относительным преимуществом построения своей собственной уникальной культуры. Однако на фоне растущего движения в сторону глобализации, я полагаю, необходимо больше открыться внешнему миру, при помощи мудрости и внутренней силы вырабатывать собственную позицию и честно трудиться над построением отношений с другими странами", - заявил император Японии.

В апреле 2019 года Акихито намерен отречься от престола в пользу сына Нарухито.

Еще в 2016 году он выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет ему отречься от престола. Император Акихито занял трон в 1989 году, сейчас ему 85 лет.