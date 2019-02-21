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Посол Японии отметил значительный рост количества украинских туристов

Посол Японии отметил значительный рост количества украинских туристов
19:42 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Украины: Украинских туристов в Японии в 2018 году стало больше на 30% после упрощения визового режима.

Количество украинских туристов в Японии в 2018 году увеличилось на 30% после введения упрощенного визового режима, сообщил новый посол Японии в Украине Такаши Кураи на встрече с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

"Количество украинских туристов в Японии в 2018 году увеличилась на 30%. Поэтому продолжаем процесс упрощения визового режима", - цитирует Т.Кураи департамент коммуникации МВД.

В свою очередь, А.Аваков отметил, что сотрудничество Украины и Японии в контексте перспективы введения безвизового режима продолжается.

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Стороны также обсудили разработку совместных проектов в правоохранительной сфере и сфере гражданской защиты.

"Мы остаемся большими друзьями с правительством Японии. И я очень благодарен японской стороне за поддержку реформ МВД", - сказал министр.

С 1 января 2018 года Япония упростила визовый режим для граждан Украины.

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Туристы, Япония, МВД, Арсен Аваков, Такаши Кураи.
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