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Китай призывает весь мир помочь Венесуэле, но при этом Мадуро не осудил

Китай призывает весь мир помочь Венесуэле, но при этом Мадуро не осудил
21:55 Пн, 25 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В стране надеятся, что мировое сообщество поможет Венесуэле.

Китай надеется, что международное сообщество сможет оказать конструктивную помощь Венесуэле, уважая суверенитет страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, сообщает Reuters.

"Китай надеется, что международное сообщество сможет оказать конструктивную помощь Венесуэле при условии уважения суверенитета страны", - говорится в заявлении.

В министерстве также призвали правительство и оппозицию в Венесуэле "искать политическое решение в рамках конституции и закона".

Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого не признают США и большинство западных стран, отказался от международной гуманитарной помощи, отрицая экономические проблемы в государстве и обвиняя лидера оппозиции Хуана Гуайдо в попытке благодаря американской помощи подорвать и свергнуть нынешнее правительство.

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На границе Колумбии и Венесуэлы в субботу, 23 февраля, сгорели три грузовика, перевозивших гуманитарную помощь на венесуэльскую территорию. Николас Мадуро на фоне обострения ситуации на границе объявил о разрыве всех отношений с Колумбией и закрыл сухопутную границу с Бразилией, чтобы исключить доставку гуманитарной помощи.

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Все по теме:

Китай, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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