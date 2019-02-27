Трамп и Ким Чен Ын поужинали в Ханое

Новости мира: Совместный ужин Трампа и Ким Чен Ына в Ханое длился чуть более двух часов.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили совместный ужин в Ханое, который длился чуть более двух часов.

Об этом сообщает AP.

Трамп покинул здание отеля Sofitel Legend Metropole Hanoi через 90 минут после начала встречи с Ким Чен Ыном и его окружением.

Перед этим они тепло поприветствовали друг друга и провели короткую беседу.

Трамп пообещал Северной Корее "огромное будущее". "Я думаю, что ваша страна имеет огромный экономический потенциал. Я думаю, у вас будет огромное будущее, вы - великий лидер. Мы поможем, чтобы это произошло", - сказал Трамп Киму.

Белый дом пока не предоставил дополнительной информации о встрече.

В четверг, во второй день саммита, ожидаются встречи двух лидеров в сопровождении советников.

Первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится о том, что Северная Корея готова к денуклеаризации.