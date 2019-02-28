Скачать
Четверг, 28.02.2019
ЦИК утвердила сметы расходов на работу 143 избирательных округов
ЦИК утвердила сметы расходов на работу 143 избирательных округов
Масштабный пожар в Каире: поезд столкнулся с ограждением
Масштабный пожар в Каире: поезд столкнулся с ограждением
Уайлдер обозначил свои планы после срыва реванша с Фьюри
Уайлдер обозначил свои планы после срыва реванша с Фьюри
Глобальное потепление происходит по вине людей
Глобальное потепление происходит по вине людей

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа нацелены на достижение "эпохальных результатов"

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа нацелены на достижение "эпохальных результатов"
03:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа преследует цели достижения исторических результатов.

Нынешняя встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа преследует цели достижения "эпохальных результатов", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Значительный прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях после сингапурского саммита получил высокую оценку, состоялся искренний и глубокий обмен мнениями с целью достижения всеобъемлющих и эпохальных результатов на переговорах, что отвечает интересам и ожидания всего мира", - говорится в сообщении агентства по итогам завершившегося в среду первого дня саммита.

Саммит во Вьетнаме: Трамп и Ким планируют заключить соглашение

В нем отмечается, что саммит состоялся благодаря "горячему желанию" и "необыкновенной решимости" лидеров двух государств покончить с конфронтацией и враждебностью и принести на их место мир и процветание. Агентство сообщает, что Ким Чен Ын сказал за ужином американскому президенту, что им удалось преодолеть "недоверие, непонимание, враждебность и старое мышление".

"Он добавил, что нынешний период требует намного более глубокого осмысления, усилий и сдержанности, чем когда бы то ни было", - сообщает ЦТАК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кириленко прокомментировал решение НОТУ не принимать участие в Евровидении
02 "Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
03 КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении
04 МИД советует украинцам воздержаться от посещения ряда индийских штатов
05 Реал 0:3 Барселона: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК
Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК
Пограничники в товарном поезде обнаружили 3 тысячи пачек сигарет
Пограничники в товарном поезде обнаружили 3 тысячи пачек сигарет
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Несколько секретов для женщин, как сохранить свое здоровье
Несколько секретов для женщин, как сохранить свое здоровье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь