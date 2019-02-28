Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа нацелены на достижение "эпохальных результатов"

Новости мира: Переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа преследует цели достижения исторических результатов.

Нынешняя встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа преследует цели достижения "эпохальных результатов", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Значительный прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях после сингапурского саммита получил высокую оценку, состоялся искренний и глубокий обмен мнениями с целью достижения всеобъемлющих и эпохальных результатов на переговорах, что отвечает интересам и ожидания всего мира", - говорится в сообщении агентства по итогам завершившегося в среду первого дня саммита.

В нем отмечается, что саммит состоялся благодаря "горячему желанию" и "необыкновенной решимости" лидеров двух государств покончить с конфронтацией и враждебностью и принести на их место мир и процветание. Агентство сообщает, что Ким Чен Ын сказал за ужином американскому президенту, что им удалось преодолеть "недоверие, непонимание, враждебность и старое мышление".

"Он добавил, что нынешний период требует намного более глубокого осмысления, усилий и сдержанности, чем когда бы то ни было", - сообщает ЦТАК.