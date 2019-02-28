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Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном "успешными"

Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном "успешными"
07:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Ханое (Вьетнам) второй день саммита США-КНДР начался со встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в формате "один на один".

 Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры с лидером Ким Чен Ыном проходят успешно.

На переговорах "достигнут очень большой успех", сказал Д.Трамп, отметив, что Северную Корею ждет светлое будущее.

В ходе небольшого перерыва на переговорах, проходящих в расширенном составе, Д.Трамп и Ким Чен Ын вышли к журналистам.

Д.Трамп, отвечая на вопрос о том, могут ли США открыть свое официальное представительство в Пхеньяне, сказал: "Интересный вопрос, хотелось бы получить на него ответ. Идея хорошая".

Ким Чен Ын отметил, что не исключено, что "это будет приветствоваться".

"Я не был бы здесь, если бы не хотел", - ответил Ким Чен Ын на вопрос о том, хочет ли он денуклеаризации.

Саммит во Вьетнаме: Трамп и Ким планируют заключить соглашение

Д.Трамп отреагировал: "Прекрасный ответ, наверное, наилучший из тех, что вы слышали".

Президент США также же сказал, что надеется на достижение в конечном итоге соглашения, которое "будет устраивать и председателя Кима, его страну, и нас". При этом он отметил, что "это совсем не означает, что это случиться за один день или за два".

Д.Трамп добавил, что уверен в успешном развитии Северной Кореи "под таким прекрасным руководством".

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Ким Чен Ын, Дональд Трамп, США-КНДР, Саммит США - КНДР.
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