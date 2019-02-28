Ким Чен Ын подтвердил готовность отказаться от ядерного оружия

Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Ханое подтвердил свою готовность провести денуклеаризацию.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын готов отказаться от ядерной программы, в противном случае второй саммит во Вьетнаме не состоялся бы.

Об этом лидер КНДР сказал журналистам на пресс-конференции в Ханое, сообщает Reuters.

"Если бы я не хотел этого сделать, меня бы сейчас здесь не было", - сказал он, когда его спросили, готов ли он отказаться от ядерного оружия.

Ким не уточнил, что повлечет за собой "денуклеаризация", но на вопрос, готов ли он предпринять конкретные шаги, отметил, что лидеры стран только что говорили об этом.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь прокомментировал ответ северокорейского коллеги, сказав: "Это может быть лучшим ответом, который вы когда-либо слышали".

Сегодня во вьетнамской столице Ханое проходит второй день саммита с участием глав государств Соединенных Штатов Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына. Встреча лидеров с глазу на глаз продолжалась около 40 минут.

Ожидается, что сегодня лидеры стран также подпишут совместное двустороннее соглашение по результатам переговоров.

Ключевыми вопросами саммита являются: трансформация двусторонних отношений, поддержания мира и безопасности в регионе, денуклеаризация Северной Кореи.