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Конфликт Пакистана и Индии: на границе произошла перестрелка

Конфликт Пакистана и Индии: на границе произошла перестрелка
10:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Пакистан обстрелял из минометов населенные пункты в индийском штате Джамму и Кашмир.

Военные Пакистана нарушили режим прекращения огня и обстреляли несколько населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир.

Как сообщило агентство Asian News International, обстрелы велись из миномета, передает kommersant. Индия произвела ответные выстрелы. По информации агентства, Пакистан начал атаку в 6:00 утра по местному времени в Пунче.

Накануне ВВС Индии нанесли удар по находящемуся в Пакистане лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" («Армия Мухаммеда»), которая ранее взяла ответственность за теракт на территории Индии с 45 жертвами.

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К утру 27 февраля конфликт двух стран обострился: Пакистан сбил индийский МиГ-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16. При этом Исламабад информацию об уничтожении своего самолета отрицает.

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Индия, Пакистан, Кашмир, Джамма, Пакистан Индия.
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