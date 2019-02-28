Конфликт Пакистана и Индии: на границе произошла перестрелка

Новости мира: Пакистан обстрелял из минометов населенные пункты в индийском штате Джамму и Кашмир.

Военные Пакистана нарушили режим прекращения огня и обстреляли несколько населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир.

Как сообщило агентство Asian News International, обстрелы велись из миномета, передает kommersant. Индия произвела ответные выстрелы. По информации агентства, Пакистан начал атаку в 6:00 утра по местному времени в Пунче.

Накануне ВВС Индии нанесли удар по находящемуся в Пакистане лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" («Армия Мухаммеда»), которая ранее взяла ответственность за теракт на территории Индии с 45 жертвами.

К утру 27 февраля конфликт двух стран обострился: Пакистан сбил индийский МиГ-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16. При этом Исламабад информацию об уничтожении своего самолета отрицает.