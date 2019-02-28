Сеул не теряет надежды, но разочарован саммитом между США и КНДР

Новости мира: В Сеуле разочарованы результатами второго саммита в Ханое между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ын.

Представитель администрации президента Южной Кореи заявил, что Сеул разочарован результатами второго саммита США и Северной Кореи. В то же время в Сеуле отметили, что обе страны добились большего прогресса, чем когда-либо, хоть и не подписали соглашение.

Представитель президента Южной Кореи в заявлении опечален тем, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну и президенту США Дональду Трампу не удалось достичь полного согласия на сегодняшнем саммите. Однако, благодаря встрече в Ханое лидеры двух стран смогли лучше понять друг друга, что повышает вероятность прорыва в будущем.

Представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гем подчеркнул, что готовность президента США Дональда Трампа к продолжению диалога и его оптимистическая точка зрения открывают хорошие перспективы для следующей встречи. Он считает важным событием заявление президента США о возможности отмены или ослабления санкций, связанных с мерами по денуклеаризации в Северной Корее. Он подчеркнул, что дискуссии между КНДР и США стали более активными.

Напомним, по итогам саммита в Ханое было запланировано подписание декларации, но саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось. Стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений. При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.