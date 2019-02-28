Скачать
Четверг, 28.02.2019
Украина и Россия подписали договор о вылове рыбы
Украина и Россия подписали договор о вылове рыбы
Переговоры Трампа и Ким Чен Ына: саммит завершился раньше без договоренностей
Переговоры Трампа и Ким Чен Ына: саммит завершился раньше без договоренностей
Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор
Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына: саммит завершился раньше без договоренностей

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына: саммит завершился раньше без договоренностей
09:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения на своем втором саммите во Вьетнаме.

Саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений, заявил президент США Дональд Трамп.

"Ким Чен Ын - особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов", - сказал президент США журналистам в четверг, добавив, что это были "два интересных дня".

"Я думаю, что на самом деле это были два продуктивных дня, но иногда необходимо уходить (из-за стола переговоров - ред.)", - подчеркнул Д.Трамп.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

"Мы говорили об этом. Северная Корея хотела, чтобы мы полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать", - сказал Д.Трамп.

Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном "успешными"

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео в четверг выразил надежду на скорый прогресс в переговорах с Северной Кореей.

"Я надеюсь, что мы достигнем прогресса на протяжении ближайших недель", - сказал М.Помпео, выступая по итогам саммита США-КНДР в Ханое.

"Я думаю, если мы продолжим работать в этом направлении, мы можем достичь прогресса и того, что хочет мировое сообщество, - денуклеаризации (Корейского полуострова - ред.)", - подчеркнул госсекретарь США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ким Чен Ын, Дональд Трамп, США-КНДР, Саммит США - КНДР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кириленко прокомментировал решение НОТУ не принимать участие в Евровидении
02 КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении
03 "Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
04 "Евровидение-2019": Андрей Данилко сделал сенсационное заявление
05 МИД советует украинцам воздержаться от посещения ряда индийских штатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Евросоюзе не поддержали отмену статьи об обогащении
В ЕС не поддержали отмену статьи об обогащении
Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
Прогноз погоды: весна придет в Украину с мокрым снегом
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном &quot;успешными&quot;
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном "успешными"
Рецепт дня: блинный торт с курицей и грибами
Рецепт дня: блинный торт с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь