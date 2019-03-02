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Бангладеш больше не будет принимать беженцев мусульманской народности рохинджа

Бангладеш больше не будет принимать беженцев мусульманской народности рохинджа
06:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Бангладеш больше не может принимать беженцев народности рохинджа.

Власти Бангладеш решила не принимать больше беженцев мусульманской народности рохинджа на своей территории. Об этом сообщает UPI.

“После того, как Бангладеш принял более 1 миллиона беженцев из Мьянмы, он заявляет, что больше не может принимать беженцев народности рохинджа”, - говорится в сообщении.

Сотни тысяч мусульман народности рохинджа покинули Мьянму с 2017 года, когда власть начала то, что ООН назвала "этнической чисткой", - политику, которая привела к гибели тысяч людей. Примерно 700 тысяч беженцев рохинджа бежали через границу в Бангладеш, где многие продолжают жить в лагерях для беженцев.

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Бангладеш получил высокую оценку ООН за то, что границы этой страны открыты для беженцев, но лагеря стали переполненными, гуманитарная ситуация стала "гораздо хуже", - отметил министр иностранных дел Бангладеш Шахидул Хаке. Он сказал, что страна расстроена тем, что ООН не приняла меры для разрешения кризиса.

"Я с сожалением сообщаю Совету Безопасности, что Бангладеш больше не сможет размещать у себя беженцев из Мьянмы", - сказал министр.

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Беженцы, Бангладеш, Власти, Прекратили, Рохинджа.
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