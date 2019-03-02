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Ким Чен Ын после встречи с Трампом возвращается на поезде в КНДР

Ким Чен Ын после встречи с Трампом возвращается на поезде в КНДР
12:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Ханое выехал на родину на своем личном поезде.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу завершил визит во Вьетнам и выехал на родину на своем личном поезде, сообщает Associated Press.

Путь в Пхеньян, как ожидается, займет у него более 60 часов. Перед отъездом Ким Чен Ын принял участие в ряде торжественных церемоний во Вьетнаме, в частности, он посетил мавзолей Хо Ши Мина.

Ранее на этой неделе Ким Чен Ын провел в Ханое переговоры с президентом США Дональдом Трампом по денуклеаризации КНДР. Саммит не принёс ощутимых результатов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений. Он заявил, что Ким Чен Ын - особенный человек с особенным характером и у них очень тесные взаимоотношения. При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

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Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Лидер КНДР, Личный поезд, Встреча в Ханое.
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