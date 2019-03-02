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Талибы атаковали военную базу в Афганистане: Погибло уже 23 военнослужащих

Талибы атаковали военную базу в Афганистане: Погибло уже 23 военнослужащих
19:20 Сегодня Телеграф Anadolu Фото: Твиттер

Новости мира: В Афганистане растет число жертв атаки талибов на военную базу

В Афганистане число военнослужащих, погибших в результате атаки боевиков движения "Талибан" на военную базу Шораб в южной провинции Гильменд, возросло до 23. Еще 16 военных получили ранения.

Как сообщили в Минобороны Афганистана, раненые госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В атаке на военную базу участвовало 20 боевиков, в том числе восемь террористов-смертников.

Движение "Талибан" сообщило, что перестрелка на территории военной базы продолжается, погибли 200 сотрудников сил безопасности, в том числе американские военные.

 

На территории военной базы Шораб в уезде Вашир в Гильменде расположены командование 215-го армейского корпуса "Майванд" и военный лагерь США.

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Афганистан, Талибан, Гильменд, Шораб.
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