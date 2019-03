Талибы атаковали военную базу в Афганистане: Погибло уже 23 военнослужащих

В Афганистане число военнослужащих, погибших в результате атаки боевиков движения "Талибан" на военную базу Шораб в южной провинции Гильменд, возросло до 23. Еще 16 военных получили ранения.

Как сообщили в Минобороны Афганистана, раненые госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В атаке на военную базу участвовало 20 боевиков, в том числе восемь террористов-смертников.

Движение "Талибан" сообщило, что перестрелка на территории военной базы продолжается, погибли 200 сотрудников сил безопасности, в том числе американские военные.

#BREAKING: Taliban upload #BastionAttack last night video, which shows fearce clashes and huge explosions.

Video also indicates, the Taliban have control over armored vehicles & using it, reports say sporadic clashes still ongoing after 39 hrs of begin. pic.twitter.com/ktbrTDUU8N

— Asim Sameem (@AsimSameem) 2 марта 2019 г.