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Индия и Пакистан восстанавливают железнодорожное сообщение

Индия и Пакистан восстанавливают железнодорожное сообщение
19:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Пакистан и Индия договорились о возобновлении железнодорожного сообщения.

Представители Индии и Пакистана договорились возобновить движение поезда Samjhota Express, приостановленное из-за обострения в отношениях между двумя странами.

Об этом сообщает портал Geo News.

"Поезд Samjhota Express отправится в Пакистан из Нью-Дели в воскресенье", - сообщили чиновники Индийской железной дороги.

Отмечается, что движение поезда было прекращено 28 февраля "в связи с растущей напряженностью между Пакистаном и Индией".

Индия и Пакистан возобновили обстрелы, сообщается о погибших и раненых

Экспресс Samjhota курсирует дважды в неделю (понедельник и четверг) из Лахора в Аттари через железнодорожную станцию Вага.

Как сообщалось ранее, 27 февраля между Индией и Пакистаном произошел конфликт в воздушном пространстве над спорной территорией в Кашмире. Были сбиты два боевых самолета.

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Индия, Пакистан, Samjhota Express.
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