Индия и Пакистан возобновили обстрелы, сообщается о погибших и раненых

Новости мира: В спорной провинции Кашмир на границе между Индией и Пакистаном возобновились обстрелы, сообщается о 6 погибших и еще 6 раненых.

Вследствие возобновления обстрелов между Индией и Пакистаном в спорной провинции Кашмир в субботу погибли не менее 6 гражданских лиц. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц Индии и Пакистана.

Отмечается, что еще 6 гражданских получили ранения.

Как сообщалось ранее, 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны, и захватил индийского пилота. В Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире – погибли двое пилотов и гражданский.

Из-за этого, 28 февраля стало известно, что в Дели отменили ряд авиарейсов – не менее 14 украинцев не смогли вылететь вовремя. В пятницу утром, 1 марта, из аэропорта города Дели (Индия) вылетела группа украинцев, чей рейс накануне был отменен. Вторая часть вылетит сегодня, 2 марта. В Министерстве иностранных дел Украины из-за обострения индийско-пакистанских отношений рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в индийский штат Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Панджаб и Химачал Прадеш.