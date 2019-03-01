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В Индии застряли украинцы: стало известно, когда они смогут вернуться домой

В Индии застряли украинцы: стало известно, когда они смогут вернуться домой
09:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отмене накануне, остальные – вечером и в субботу.

В пятницу утром из аэропорта города Дели (Индия) вылетела группа украинцев, чей рейс накануне был отменен, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины и добавляет, что еще часть пассажиров отмененного рейса вылетит вечером, а оставшиеся – в субботу.

"Отмена авиарейса - это всегда эмоции, тревога. Природно. Но консул рядом, и вопрос постепенно решается. Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых было отменено, часть - вечером, другие - завтра рейсом МАУ", - сообщается в аккаунте Консульской службы МИД Украины в соцсети Твиттер в четверг вечером.

В четверг вечером в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что украинцы, которые не смогли в четверг вылететь из аэропорта Дели (Индия), были размещены в гостиницах города.

В Министерстве иностранных дел Украины из-за обострения индийско-пакистанских отношений рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в индийский штат Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Панджаб и Химачал Прадеш.

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Граждан просят учесть тот факт, что Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал Прадеш, Панджаб и Уттаракханд.

Также рекомендации касаются некоторых регионов Пакистана. Так, гражданам Украины советуют воздержаться от посещения территории Азад Кашмир, провинций Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.

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Индия, Пакистан, Аэропорт, Дели.
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