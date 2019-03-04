Конфликт Индии и Пакистана: стороны возобновили обстрелы в Кашмире

Новости мира: Пакистан и Индия возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир.

Дели обвинил Исламабад в возобновлении обстрелов на линии контроля. Об этом сообщает Times of India.

"Пакистанские войска в понедельник нарушили перемирие, обстреляв посты и деревни вдоль линии контроля в Ахоре", - говорится в сообщении.

По данным представителя Минобороны Индии, стрельба из минометов и мелкого стрелкового оружия началась около 3 утра (по местному времени) и продолжалась до полседьмого. В ведомстве утверждают, что она была ничем не спровоцирована. Индийские войска ответили «сильно и эффективно».

О жертвах не сообщается.

Орудия молчали 2 дня, начиная с минувшей субботы.

Накануне ВВС Индии нанесли удар по находящемуся в Пакистане лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" («Армия Мухаммеда»), которая ранее взяла ответственность за теракт на территории Индии с 45 жертвами.

К утру 27 февраля конфликт двух стран обострился: Пакистан сбил индийский МиГ-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16. При этом Исламабад информацию об уничтожении своего самолета отрицает.