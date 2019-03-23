Китай: в результате пожара автобуса погибло 26 человек

Новости мира: В Китае сгорел автобус, погибло 26 человек, 28 получили ранения.

В результате возгорания туристического автобуса в пятницу вечером на скоростной автостраде в провинции. Хунань /Центральный Китай/ погибли 26 человек. Об єтом сообщает Синьхуа.

"По данным местных властей, 22 марта примерно в 19:15 на участке скоростной автодороги Чанша-Чандэ на территории города Чандэ внезапно загорелся туристический автобус с дизельным двигателем", - говорится в сообщении.

В момент происшествия в салоне автобуса вместимостью 59 человек находились 56 человек, включая 53 пассажиров, двух водителей и одного путеводителя. В результате аварии 26 человек погибли, еще 28 получили ранения, пятеро из них получили тяжелые ранения. Двое водителей задержаны. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

После инцидента местные власти незамедлительно начали спасательную операцию и работу по ликвидации последствий аварии.