Взрыв в Китае: количество пострадавших возросло

Новости мира: Более 600 человек с различными ранениями разместили в 16 больницах.

На химическом заводе в восточном Китае произошел мощный взрыв, в результате погибли не менее 64 человек. Об этом пишет The New York Times.

Более 90 пострадавших находятся в критическом или тяжелом состоянии.

В заявлении администрации города Янченг указано, что пропавшими без вести на данный момент числятся 28 человек. Среди пострадавших, находящихся в больницах, 21 человек находится в критическом состоянии, 73 человека — в тяжелом. На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция. Пока не удалось установить личности пропавших без вести.

Взрыв прогремел 21 марта на предприятии компании “Цзянсу тяньцзяи” в химическом промышленном парке города Янченг. Взрыв был очень мощным: ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе 5 км. Местное телевидение демонстрировало кадры разрушенных помещений предприятия, а также выбитые окна и поврежденные автомобили в радиусе нескольких километров от места взрыва.

Более 600 человек с различными ранениями разместили в 16 больницах.

Указано, что в спасательной операции и работе по ликвидации последствий привлечено 192 пожарных расчетов, более 930 военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов из 12 окрестных городов.