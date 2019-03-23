В Китае во время движения загорелся автобус, погибли 26 человек

Новости мира: В Китае загорелся туристический автобус, 26 погибших.

В результате возгорания в салоне туристического автобуса в городе Чандэ китайской провинции Хунань погибли 26 и пострадали 28 человек, сообщает китайское агентство Shinhua.

Причины возгорания не установлены.

В салоне автобуса находились 54 человека.

Пострадавшие доставлены в больницу. Полиция задержала двух водителей, которые не пострадали.

Напомним, на химическом заводе в восточном Китае произошел мощный взрыв, в результате погибли не менее 64 человек.