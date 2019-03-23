В Китае во время движения загорелся автобус, погибли 26 человек

В результате возгорания в салоне туристического автобуса в городе Чандэ китайской провинции Хунань погибли 26 и пострадали 28 человек, сообщает китайское агентство Shinhua.
Причины возгорания не установлены.
湖南常德旅游车后排起火，死22人，重伤5人。 pic.twitter.com/jtZwaq8An8
— 沙哥在南洋 (@tuifanccp) 23 марта 2019 г.
В салоне автобуса находились 54 человека.
Пострадавшие доставлены в больницу. Полиция задержала двух водителей, которые не пострадали.
Напомним, на химическом заводе в восточном Китае произошел мощный взрыв, в результате погибли не менее 64 человек.