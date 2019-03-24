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В Таиланде стартовали первые после путча выборы в парламент

В Таиланде стартовали первые после путча выборы в парламент
12:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Таиланде сегодня, 24 марта, проходят всеобщие парламентские выборы впервые после военного переворота в 2014 году.

В Таиланде в воскресенье, 24 марта, проходит голосование на первых с момента военного переворота 2014 года всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщает DW. 

"Премьер-министр и командующий Королевской армии страны Прают Чан-Оча, который стоял за путчем почти пять лет назад, отдал свой голос одним из первых, приехав на избирательный участок в Бангкоке на "Мерседесе", - говорится в сообщении.

Как отмечает информагентство AP, глава правительства рассчитывает сохранить за собой власть и помешать усилить свои позиции партиям демократического фронта, действующим без оглядки на военных.

По прогнозам экспертов, основные голоса могут распределиться между "Народной государственной силой" во главе с генералом Прают Чан-Очем, Демократической партией, формированием "Для тайцев" и Партией будущего.

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Право голоса имеют свыше 51 миллион жителей страны, аналитики ожидают высокую явку. По итогам голосования решится вопрос о распределении 500 мест в Палате представителей Национальной законодательной ассамблеи, 350 из них избираются в избирательных округах, а 150 - по партийным спискам. Члены Сената назначаются непосредственно военной властью. Формировать правительство, которое, как ожидается, будет коалиционным, обеим палатам предстоит совместно. В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, ставший ответом армии на затяжной политический кризис.

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Таиланд, Парламентские выборы, Голосование, Путч, Военный переворот в 2014 году.
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