Талибан провел атаку на юге Афганистана: Около 10 погибших и 13 раненых

Новости мира: При атаках талибов в Афганистане погибли до 10 военных.

До десяти афганских военных погибли и до 13 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на посты в районе Сангин в южной провинции Гильменд, передает УНН со ссылкой на 1TV.

Так, нападения начались в субботу.

Пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Каис Мангал подтвердил гибель до 10 военных и до 13 раненых. Кроме того, пресс-секретарь губернатора провинции Омар Цвак сообщил, что талибы также пострадали в результате авиаударов и наземных действий.

Боевики движения "Талибан" активизировали атаки, когда начался весенний сезон. Группа неофициально объявила о начале своего весеннего наступления.

Также в субботу от двух бомб боевиков "Талибана" погибли по крайней мере три человека и еще 23 были ранены на церемонии празднования Дня фермера в Лашкаргах – столице провинции Гильменд.