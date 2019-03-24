Количество погибших от наводнения в Индонезии перевалило за сотню

Новости мира: Число жертв наводнения в Индонезии достигло 112 человек.

Число жертв из-за наводнений и оползней в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 112. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Так, количество жертв наводнения и оползней в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 112, сообщил представитель Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Индонезии (BNPB) Сутопо Пурва Нугрохо.

По его словам, в результате разгула стихии ранения получили 915 человек, состояние 107 из них оценивается как тяжелое. Кроме того, 94 человека считаются пропавшими без вести. В результате стихийного бедствия в общей сложности пострадали 16 783 человека, 3876 из которых эвакуированы.

Также до 29 марта в регионе объявлен режим ЧП. Поисково-спасательные работы продолжаются.