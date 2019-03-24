Выборы в Таиланде: Определились лидеры

Новости мира: На выборах в Таиланде лидирует "партия военных".

Согласно обнародованным результатам подсчета 92 процентов голосов, на парламентских выборах в Таиланде лидирует партия "Народная государственная сила" во главе с генералом Прают Чан-Очем.

Об этом сообщает Al-Jazeera.

"Предварительные результаты от избирательной комиссии Таиланда показывают, что партия, которую возглавляют военные, лидирует на первых выборах в стране после военного переворота в 2014 году", - говорится в сообщении.

По подсчетам около 90 процентов избирательных бюллетеней партия "Народная государственная сила" ("Паланг Прачарат") имеет семь миллионов голосов. За партию "Для тайцев" ("Пхеу Тай"), связанную с бывшим премьер-министром и изгнанным магнатом Таксином Шинавата, проголосовали 6,6 миллиона избирателей.

Голосование проходит по новой конституции страны, которая дает возможность военным сильно влиять на гражданскую политику и усложняет для любой партии получение большинства в нижней палате из 500 мест. Верхнюю палату парламента назначают военные.

Явка на выборах, по предварительным данным, составила 65,96%, что ниже ожиданий.

Избирательная комиссия Таиланда заявила, что объявит окончательные результаты длительного голосования в понедельник.

Напомним, в Таиланде в воскресенье, 24 марта, проходит голосование на первых со времени военного переворота 2014 года общих парламентских выборах.