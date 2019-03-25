Бездомный китаец стал звездой интернета

Новости мира: Без крыши над головой, но необычайно интеллектуальный китаец читал прохожим произведения Конфуция. Люди не остались равнодушны и выложили видео с ним в Сеть.

Благодаря прохожим, бездомный китаец Шен Вей стал популярной звездой Интернета. Его глубокие знания философии покорили людей. Видео с бродягой, знающим работы Урока Ляо Фана 16-го века и может процитировать Конфуция, набирает миллионы просмотров. Но сам герой этой истории стесняется такого пристального внимания.

Оказалось, жизнь Шен Вея не была слишком тяжелой, хотя на улице он живет уже 16 лет. После работы в государственных органах мужчина ушел на больничный, в котором находится уже более 20-ти лет. И все это время получает соцвыплаты. Пользователи, увидевшие столь эрудированного человека и услышав, о чем он говорит, недоумевают, почему он не живет в нормальных условиях. В комментариях пишут, что за таким особенным гражданином власти страны должны заботиться лучше.

Тем не менее, пока интернет-сообщество ведет споры, как жить бродяге, на страницах китайских новостных сайтов пишут о росте популярности роликов с уличным мудрецом в главной роли.