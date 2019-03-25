В Индии обрушился торговый центр, известно о 16 погибших

Новости мира: Спасатели в индийском городе Дхарвад спасли 57 человек под завалами обрушившегося торгового центра, еще 19 человек считаются пропавшими без вести.

Количество погибших в результате обрушения торгового центра в городе Дхарвад в штате Карнатака на юго-западе Индии возросло до 16 человек. Об этом со ссылкой не местные власти сообщает Синьхуа.

"На текущий момент 57 человек спасены силами реагирования на чрезвычайные происшествия правительства Индии и штата Карнатака, также вчера ночью было обнаружено еще одно тело", - отметил заместитель комиссара района Дхарвад Дипа Чолан, руководящий спасательной операцией.

Кроме того, сообщается, что еще 19 человек пропали без вести. Спасатели пытаются найти тех, кто находится под завалами.

Продолжается расследование инцидента. Правительство штата подозревает семерых руководителей местной муниципальной корпорации в халатности при строительстве торгового центра. Как сообщалось ранее большой торговый центр в городе Дхарвад в штате Карнатака, юго-запад Индии, обрушился 19 марта по пока неизвестным причинам.