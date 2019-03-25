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Взрыв на заводе в Китае: погибли 64 человека, провинция под угрозой катастрофы

Взрыв на заводе в Китае: погибли 64 человека, провинция под угрозой катастрофы
13:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Количество жертв в результате взрыва на химическом заводе в Китае увеличилось до 64 человек, еще 28 пропали, провинция под угрозой экологической катастрофы.

Число погибших в результате аварии на химзаводе в Китае выросло до 64, а 28 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает South China Morning Post.

Более 600 человек получили при взрыве ранения различной степени тяжести. Более 1600 домов получили повреждения. Площадь спасательной операции увеличили с 1,1 до 2 км.

В катастрофе обвиняют владельцев и дирекцию завода. До инцидента они несколько раз получали предупреждения о ненадлежащем соблюдении техники безопасности и были оштрафованы за нарушения.

В данный момент их арестовала полиция. Власти сообщают, что существует угроза экологической катастрофы – поступают сообщения об утечке химических веществ из резервуаров для хранения серной и азотной кислот на месте катастрофы.

В провинции усилены меры против загрязнения, химические вещества перевозятся на другие объекты, интенсифицирована работа по удалению зараженных химикатами сточных вод.

Как сообщалось, 21 марта на химическом заводе в городе Яньчэн китайской провинции Цзянсу произошел мощный взрыв. В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, выбило стекла. После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2. Завод по производству удобрений был открыт в Яньчэне в 2007 году. Отмечается, что с компании ранее неоднократно взыскивали штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.

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Все по теме:

Угроза, Экологическая катастрофа, Количество погибших, Взрыв на химзаводе в Китае, Провинция Цзянсу.
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