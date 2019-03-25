На западе Казахстана возник пожар на нефтяной скважине

На западе Казахстана на нефтяном месторождении Каламкас горит скважина. Об этом сообщает издание EADaily.
Сообщается, что пожар на месторождении Каламкас, разработку которого сейчас ведет компания "Мангистаумунайгаз", начался сегодня в 4:40 утра - произошло самовозгорание грифона на аварийной скважине № 8237. Пламя охватило 900 квадратных метров, а его высота достигает 10 метров.
По информации руководства "Мангистаумунайгаз", для ликвидации возгорания привлечено 8 единиц спецтехники.
Отмечается, что комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с территориальным департаментом по Мангистауской области проводит расследование обстоятельств аварии на месторождении Каламкас.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 23 марта, подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан. Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Токаев в среду, 20 марта, предложил назвать столицу республики в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который на прошлой неделе подал в отставку.